ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Регулятор ранее в пятницу сообщил, что в прошлом году обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

"Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили", - сказал Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса.