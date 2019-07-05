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РИА Новости

ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
Регулятор ранее в пятницу сообщил, что в прошлом году обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
"Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили", - сказал Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса.
Сычев добавил, что масштаб мошенничества был не очень большой. "Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохрана. Там есть конкретные "закрытые" люди", - добавил первый замглавы департамента ЦБ.
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Артем СычевЦентральный Банк РФРоссияПроисшествия
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