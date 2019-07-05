Силовики 196 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины 196 раз нарушили режим прекращения огня, сосредоточив свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры республики... Один мирный житель получил осколочные ранения, также в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли пятеро военнослужащих, еще пятеро получили ранения", - заявил Безсонов.