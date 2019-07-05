Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:34Z
https://ria.ru/20190705/1556255029.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/49/1556014910_0:89:2721:1620_1036x0_80_0_0_7e14f762b6e147ddad684ebd76f15199.jpg
РИА Новости

Силовики 196 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Вчера, 17:34
104
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецка возле дома после обстрела
Жители Донецка возле дома после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители Донецка возле дома после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 196 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение недели, один житель республики получил осколочные ранения, погибли пятеро ополченцев, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины 196 раз нарушили режим прекращения огня, сосредоточив свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры республики... Один мирный житель получил осколочные ранения, также в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли пятеро военнослужащих, еще пятеро получили ранения", - заявил Безсонов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
Он добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы девяти населенных пунктов республики, повреждения получили 23 жилых дома.
010021
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВ мире
Рекомендуем
В ДНР заявили, что сбили за неделю два беспилотника ВСУ
РИА
Новости
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Украинские силовики мешают миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле силовиками насосной станции
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки
Лента
новостей
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
В Приангарье прокурорам поступило почти 750 обращений из-за паводка
Представители миссии ОБСЕ во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка, расположенного в самопровозглашенной ДНР
Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе
Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время брифинга в МИД России. 21 мая 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь на фоне кризиса в стране
В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
Почти 300 детей из Иркутской области отправили в лагеря отдыха
Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес. Архивное фото
Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения торговой сделки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния