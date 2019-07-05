Силовики 196 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 196 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение недели, один житель республики получил осколочные ранения, погибли пятеро ополченцев, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины 196 раз нарушили режим прекращения огня, сосредоточив свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры республики... Один мирный житель получил осколочные ранения, также в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли пятеро военнослужащих, еще пятеро получили ранения", - заявил Безсонов.
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Он добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы девяти населенных пунктов республики, повреждения получили 23 жилых дома.