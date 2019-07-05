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РИА Новости

Путин уверен, что опыт Назарбаева поможет евразийской интеграции

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с днем рождения выразил уверенность, что опыт первого президента Казахстана будет востребован в развитии союзничества на евразийском пространстве, сообщила в пятницу пресс-служба Назарбаева.
Первому президенту Казахстана 6 июля исполнится 79 лет. В сообщении на его сайте отмечается, что Путин поздравил Назарбаева с днем рождения.
"Уверен, что ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.
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