Путин уверен, что опыт Назарбаева поможет евразийской интеграции

НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с днем рождения выразил уверенность, что опыт первого президента Казахстана будет востребован в развитии союзничества на евразийском пространстве, сообщила в пятницу пресс-служба Назарбаева.
Первому президенту Казахстана 6 июля исполнится 79 лет. В сообщении на его сайте отмечается, что Путин поздравил Назарбаева с днем рождения.
"Уверен, что ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.