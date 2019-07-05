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РИА Новости

В МЧС рассказали подробности возгорания на газовой заправке в Новой Москве

Вчера, 17:27
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
© МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные в пятницу вечером сбили открытый огонь на газовой заправке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел, пришлось эвакуировать близлежащий ТЦ "Новомосковский". Горели два резервуара с газом и две бытовки.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 17:18
При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека
"Открытое горение сбито", - сказал собеседник агентства. Сейчас продолжается так называемая проливка, когда пожарные заливают место водой, чтобы не допустить повторного возгорания.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе федерального МЧС, пострадали, предварительно, два человека.
Пожар тушит крупная группировка – 114 человек при 33 единицах техники.
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