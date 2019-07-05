В МЧС рассказали подробности возгорания на газовой заправке в Новой Москве

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019

© МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные в пятницу вечером сбили открытый огонь на газовой заправке в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В пиковый момент пожара в небо взметнулся 20-метровый факел, пришлось эвакуировать близлежащий ТЦ "Новомосковский". Горели два резервуара с газом и две бытовки.

"Открытое горение сбито", - сказал собеседник агентства. Сейчас продолжается так называемая проливка, когда пожарные заливают место водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе федерального МЧС, пострадали, предварительно, два человека.