В Новой Москве перекрыли движение в районе пожара на газовой заправке

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение перекрыто в Новой Москве в районе пожара на газовой заправке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Ранее экстренные службы сообщили, что две емкости по 20 кубов с газом и две бытовки горят на газовой заправке в новой Москве. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуируют персонал и посетителей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, пострадали два человека.