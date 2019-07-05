Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден получил ученую степень

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, сообщает The Scottish Sun.
"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному — я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", — сказал Ричард Мэдден.
Ричард Мэдден окончил Консерваторию в 2007 году, после чего начал сниматься в сериале "Игра престолов", из-за чего не смог посетить выпускной.
Также в последние годы его можно было видеть в экранизации диснеевской "Золушки", сериале "Телохранитель", за роль в котором он и получил "Золотой Глобус", в автобиографическом фильме об Элтоне Джоне "Рокетмен" и других проектах.