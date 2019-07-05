Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден получил ученую степень

Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден (в центре) после получения почетной докторской степени в Королевской консерватории Шотландии в Глазго. 4 июля 2019

© AP Photo / PA / Jane BarlowPA Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден (в центре) после получения почетной докторской степени в Королевской консерватории Шотландии в Глазго. 4 июля 2019

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, сообщает The Scottish Sun.

"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному — я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", — сказал Ричард Мэдден.

Ричард Мэдден окончил Консерваторию в 2007 году, после чего начал сниматься в сериале "Игра престолов", из-за чего не смог посетить выпускной.