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РИА Новости
Культура

Звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден получил ученую степень

Вчера, 17:55
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© AP Photo / PA / Jane BarlowPAЗвезда "Игры престолов" Ричард Мэдден (в центре) после получения почетной докторской степени в Королевской консерватории Шотландии в Глазго. 4 июля 2019
Звезда Игры престолов Ричард Мэдден (в центре) после получения почетной докторской степени в Королевской консерватории Шотландии в Глазго. 4 июля 2019
© AP Photo / PA / Jane BarlowPA
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, сообщает The Scottish Sun.
"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному — я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", — сказал Ричард Мэдден.
Ричард Мэдден окончил Консерваторию в 2007 году, после чего начал сниматься в сериале "Игра престолов", из-за чего не смог посетить выпускной.
Также в последние годы его можно было видеть в экранизации диснеевской "Золушки", сериале "Телохранитель", за роль в котором он и получил "Золотой Глобус", в автобиографическом фильме об Элтоне Джоне "Рокетмен" и других проектах.
Кадр из сериала Игра престолов
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