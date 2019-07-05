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РИА Новости

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСнос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.
В конце марта Вишневского, скрывшегося от следствия, арестовали в Польше по запросу России. Окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи его российским властям, но адвокат Вишневского обжаловал это решение.
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"Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу", — уточнили в Окружном суде.
Теперь дело передали министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.
Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.
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По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы 15 человек, среди которых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Вишневского обвиняют в даче взятки. Как считает обвинение, в 2013-2014 годах он через посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все они также стали фигурантами дела).
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Пожар в торговом центре в КемеровоПольшаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Моё зрение меня обманывает ? Польша хочет сделать что то хорошее для России?... Закаева помню России не выдали в своё время..
5 июля, 18:03
Начальник Тайги
1804000
так закалили своей русофобией, что и в этом ищу подвох
5 июля, 17:36
Муштандойд Рыкин
1701001
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