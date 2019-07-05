Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"

ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.

В конце марта Вишневского, скрывшегося от следствия, арестовали в Польше по запросу России. Окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи его российским властям, но адвокат Вишневского обжаловал это решение.

"Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу", — уточнили в Окружном суде.

Теперь дело передали министру юстиции, который примет окончательное решение об экстрадиции.

Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

Пожар в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети.

По уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы 15 человек, среди которых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.