Посол США обсудил с Герасимовым налаживание диалога в военной сфере

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман обсудил с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, а также вопрос налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между Москвой и Вашингтоном, сообщили в посольстве США.

"Посол США Джон Хантсман и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретились сегодня в Москве, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо-российские отношения в более широком плане. В ходе встречи также были затронуты вопросы налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между нашими странами. Разговор был откровенным и конструктивным", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях по итогам встречи.