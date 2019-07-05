Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:20Z
https://ria.ru/20190705/1556254537.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Посол США обсудил с Герасимовым налаживание диалога в военной сфере

Вчера, 17:19
241
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман обсудил с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, а также вопрос налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между Москвой и Вашингтоном, сообщили в посольстве США.
"Посол США Джон Хантсман и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретились сегодня в Москве, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо-российские отношения в более широком плане. В ходе встречи также были затронуты вопросы налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между нашими странами. Разговор был откровенным и конструктивным", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях по итогам встречи.
Посол США в России Джон Хантсман
10 июня, 19:18
СМИ узнали, что посол США в России к концу года оставит свой пост
700002
Обсудить 0
Джон ХантсманВалерий ГерасимовРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
НПЗ в Германии приостановил прием нефти из России, сообщили СМИ
РИА
Новости
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Франциск выразил озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал главные темы Совета Россия-НАТО
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Иран ответит симметрично на нарушение СВПД участниками сделки
Лента
новостей
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев
Директор СВР Сергей Нарышкин
Нарышкин заявил, что Путин после G20 не обсуждал с ним дело Скрипалей
Россия и НАТО обменялись информацией по военным учениям в ходе СРН
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
В МИД рассказали о работе над выплатами взносов в СЕ
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Трамп заявил, что Китай делает все возможное для заключения торговой сделки
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Китай продолжит покупать иранскую нефть
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния