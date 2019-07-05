При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Новой Москве увеличилось до двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Два резервуара по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки горят на площади 100 квадратных метров на газовой АЗС в поселении Московский в Новой Москве. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуируют персонал и посетителей.