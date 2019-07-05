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РИА Новости

При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

Вчера, 17:18
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на газовой заправке в Новой Москве увеличилось до двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Пострадавших двое, у них ожоги различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем.
Два резервуара по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки горят на площади 100 квадратных метров на газовой АЗС в поселении Московский в Новой Москве. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуируют персонал и посетителей.
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