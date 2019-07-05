В Новой Москве спасатели сбили факельное горение на газовой заправке

Ранее сообщалось о возгорании на площади 100 квадратных метров двух резервуаров по 20 кубометров каждый и двух строительных бытовок на газовой АЗС в Новой Москве. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуируют персонал и посетителей.