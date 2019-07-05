Площадь пожара на заправке в новой Москве составила 100 "квадратов"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара на газовой заправке в новой Москве составляет 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит загорание двух резервуаров и двух рядом находящихся бытовок на общей площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Предварительно, пострадал один человек.
По словам представителя МЧС, из торгового центра "Новомосковский" проводится эвакуация людей. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 56 человек и 18 единиц техники.