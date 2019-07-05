Площадь пожара на заправке в новой Москве составила 100 "квадратов"

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на АЗС около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара на газовой заправке в новой Москве составляет 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Происходит загорание двух резервуаров и двух рядом находящихся бытовок на общей площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Предварительно, пострадал один человек.