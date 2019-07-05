В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Массовая гибель пчел зафиксирована в Республике Марий Эл, известно о падеже более 100 пчелосемей, сообщили РИА Новости в региональном комитете ветеринарии.
"Массовый падеж пчел зафиксирован в Сернурском, Советском, Куженерском, Медведевском и Волжском районах. Погибло более 100 пчелосемей – и это только те случаи, о которых нам сообщили, многие пчеловоды еще не писали жалобы", - рассказали в отделе госветнадзора комитета ветеринарии Марий Эл.
По словам собеседника агентства, причины массовой гибели пчел неизвестны.
"Мы провели исследование на заразные заболевания, их нет. Землю, растения и самих погибших пчел направили в Татарстан – в научно-исследовательский институт Казанской ветеринарной академии. Образцы проверят на пестициды", - сообщили в комитете ветеринарии Марий Эл.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, а также в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.