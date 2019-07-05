В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Массовая гибель пчел зафиксирована в Республике Марий Эл, известно о падеже более 100 пчелосемей, сообщили РИА Новости в региональном комитете ветеринарии.

"Массовый падеж пчел зафиксирован в Сернурском, Советском, Куженерском, Медведевском и Волжском районах. Погибло более 100 пчелосемей – и это только те случаи, о которых нам сообщили, многие пчеловоды еще не писали жалобы", - рассказали в отделе госветнадзора комитета ветеринарии Марий Эл.

По словам собеседника агентства, причины массовой гибели пчел неизвестны.

"Мы провели исследование на заразные заболевания, их нет. Землю, растения и самих погибших пчел направили в Татарстан – в научно-исследовательский институт Казанской ветеринарной академии. Образцы проверят на пестициды", - сообщили в комитете ветеринарии Марий Эл.