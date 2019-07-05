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РИА Новости

В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках

Вчера, 17:15
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Массовая гибель пчел зафиксирована в Республике Марий Эл, известно о падеже более 100 пчелосемей, сообщили РИА Новости в региональном комитете ветеринарии.
"Массовый падеж пчел зафиксирован в Сернурском, Советском, Куженерском, Медведевском и Волжском районах. Погибло более 100 пчелосемей – и это только те случаи, о которых нам сообщили, многие пчеловоды еще не писали жалобы", - рассказали в отделе госветнадзора комитета ветеринарии Марий Эл.
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
4 июля, 08:11
В Удмуртии ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках
По словам собеседника агентства, причины массовой гибели пчел неизвестны.
"Мы провели исследование на заразные заболевания, их нет. Землю, растения и самих погибших пчел направили в Татарстан – в научно-исследовательский институт Казанской ветеринарной академии. Образцы проверят на пестициды", - сообщили в комитете ветеринарии Марий Эл.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, а также в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.
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