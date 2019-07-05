Новый город для проведения "Евровидения" в 2020 году объявят в августе

"Заинтересованные города или регионы должны до 10 июля официально подать заявку на проведение "Евровидения" в следующем году. Местные вещатели "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO), Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и телерадиовещательная компания AVROTROS вместе с EBU проведут оценку всех заявок, поданных в срок. Объявление о том, какой город или регион был выбран для проведения конкурса песни "Евровидение 2020", ожидается в августе", - заявил Гудман.