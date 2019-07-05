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РИА Новости
Культура

Новый город для проведения "Евровидения" в 2020 году объявят в августе

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс песни "Евровидение-2019". Финал
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 5 июл - РИА Новости. Новое место проведения песенного конкурса "Евровидение" в следующем году станет известно в августе, заявил РИА Новости представитель Европейского вещательного союза (EBU) Дэвид Гудман.
Ранее сообщалось, что столица Нидерландов Амстердам не станет проводить "Евровидение" в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие арены.
"Заинтересованные города или регионы должны до 10 июля официально подать заявку на проведение "Евровидения" в следующем году. Местные вещатели "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO), Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и телерадиовещательная компания AVROTROS вместе с EBU проведут оценку всех заявок, поданных в срок. Объявление о том, какой город или регион был выбран для проведения конкурса песни "Евровидение 2020", ожидается в августе", - заявил Гудман.
Он подчеркнул, что проведение конкурса по-прежнему планируется в Нидерландах, изменится лишь город.
В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.
Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.
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КультураEBUЕвровидениеНидерландыВ мире
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