ПСБ подвел итоги работы на форуме "Армия-2019"

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Форум "Армия-2019" прошел для Промсвязьбанка успешно и конструктивно, заявил РИА Новости руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев.

ПСБ выступил официальным банком организованного министерством обороны РФ Международного военно-технического форума "Армия-2019", который прошел с 25 по 30 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.

"Это наше профильное мероприятие, на котором собираются ключевые представители отечественной оборонной промышленности, руководство Минобороны, регулирующих ведомств. Для нас это была еще одна возможность заявить о себе и рассказать целевым аудиториям о том, что банк предлагает для ОПК и силовых структур, какие существуют продукты и услуги, условия по проектам, какой вклад он готов сделать в реализацию проектов по диверсификации и в целом развития отрасли", – сказал Минаев.

По его словам, за время форума банк провел несколько десятков встреч и переговоров с крупнейшими промышленными предприятиями, флагманами отечественного ОПК, заключил несколько крупных соглашений.

"В частности, мы подписали крайне важное для развития военно-морского флота соглашение с Центром судоремонта "Звездочка", открыв кредитную линию для реализации инвестиционного проекта на базе филиала "35 СРЗ" "Звездочки" в Мурманске. Особое внимание уделили социальным проектам, их развитию. Одним из наших партнеров в этом направлении стал медиахолдинг "Звезда". Мы договорились о том, что вместе будем заниматься организацией совместных семинаров и тренингов, в том числе, по теме финансовой грамотности, объединим усилия по поддержке патриотического воспитания, популяризации военной службы и работы на предприятиях военного и промышленного сектора, займемся повышением престижа российской армии и ОПК", - сказал представитель банка.

Диверсификация и конверсия

Одним из ключевых мероприятий форума стал круглый стол "Диверсификация и трансфер технологий в ОПК: в поисках решений и ресурсов". Вопросы диверсификации и конверсии в ОПК обсудили представители Минобороны, Минэкономразвития, Минобразования, "Роскосмоса", "Ростеха", Объединенной ракетно-космической корпорации, "Алмаз-Антея", ОСК, ОАК, ПСБ, Фонда НИР, Межведомственного аналитического центра, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ, НИЯУ МИФИ и других организаций.

На встрече были затронуты вопросы программно-целевого планирования, нормативно-правового обеспечения, предпочтительных моделей трансфера технологий, финансовых и технологических источников, необходимых для достижения установленных показателей, а также тема создания единой экспертно-аналитической площадки по всем вопросам диверсификации.

Согласно поручению президента РФ, к 2030 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК должна достигнуть 50%. По оценке ПСБ, для достижения такого показателя отрасль нуждается в инвестициях объемом порядка 2 триллионов рублей до 2030 года или около 200 миллиардов рублей в год.

Система дистанционного обслуживания ОПК

На выставке форума Промсвязьбанк представил инновационные банковские решения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В их числе - обновленная платформа дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate, которая позволяет управлять финансами всех структур холдинга, банковскими услугами, осуществлять расчеты по гособоронзаказу и вести удаленное взаимодействие с банком. Платформа является собственной разработкой Промсвязьбанка, в которой применяются самые современные технологии и подходы к защите информации. Функционал платформы полностью соответствует требованиям корпоративных клиентов и современным трендам развития сервисов систем дистанционного банковского обслуживания.

PSB Corporate представляет собой "единое окно" для предприятий оборонно-промышленного комплекса при работе с банком по всем банковским продуктам и сервисам: открытие счетов, платежи в рублях и иностранной валюте, размещение свободных средств на депозиты, зарплатные проекты, конверсия и валютный контроль, кредиты, расчеты по ГОЗ. В интерфейсе системы можно осуществлять платежи с отдельных банковских счетов, вести справочники подтверждающих документов, видеть подсказки банка по заполнению платежей, в режиме online взаимодействовать с контролером. К платформе подключено уже более 900 компаний, осуществлено более 1 миллиона платежей по ГОЗ.

Кредитный портфель растет

В ходе форума глава ПСБ Петр Фрадков рассказал журналистам о динамике кредитного портфеля банка, а также о ходе процесса передачи Промсвязьбанку кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Так, по словам Фрадкова, общий объем кредитов предприятиям самых разных отраслей ОПК приблизился к 250 миллиардам рублей. При этом руководитель банка подчеркнул, что ПСБ наращивает свои возможности не только в оборонном секторе, но и в корпоративном направлении, в секторе МСП и розничных продуктах.

Глава ПСБ также сообщил, что российские банки уже передали в Промсвязьбанк кредиты ОПК на сумму более 100 миллиардов рублей. В настоящее время банк уже сопровождает 40% всего гособоронзаказа и, согласно стратегии, намерен довести эту долю до 70%. При этом Промсвязьбанк рассчитывает, что передача капитала в рамках передачи кредитов ОПК состоится до конца года. По словам Фрадкова, в настоящее время совместно с ЦБ РФ и Минфином прорабатываются соответствующие схемы и механизмы.

Фрадков также отметил, что ПСБ старается улучшать условия кредитов предприятий ОПК, переданных ему другими банками.

"Наша задача не ухудшить, а улучшить условия кредитов, переданных от других банков, сделав этот переход комфортным для заемщика. Гарантированно можно говорить, что в среднем при передаче кредита условия кредитования становятся чуть лучше", - сказал он.

Также ПСБ активно разрабатывает кредитные продукты, которые позволяют ряду компаний оборонного комплекса получать более дешевые кредиты. По отдельным направлениям ставки финансирования пересматриваются в сторону понижения, приближаясь вплотную к ключевой ставке Центробанка.

"Речь идет о более качественном уровне обслуживания предприятий. Мы становимся партнерами на многие годы вперед. И пока можно сказать, что за время работы (уже более года) каких-то сбоев, некомфортных ситуаций для наших партнеров не было", - добавил глава ПСБ.

Продажа ОФЗ населению

Промсвязьбанк также сообщил, что полностью готов к началу продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) населению.

"Мы стали банком-партнером по реализации ОФЗ, у нас все готово к началу продаж. Более того, мы будем в числе первых банков, которые предложат покупку ОФЗ в онлайн-каналах: приобрести их можно будет в нашем интернет-банке", - сказал Фрадков.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство РФ включило ПСБ и "Почта банк" в число банков-агентов по продаже ОФЗ для населения. Ранее "народные ОФЗ" продавали только Сбербанк и ВТБ.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Промсвязьбанк также рассказал и о мерах поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Как заявил в ходе форума старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин, банк продолжит стимулировать участие малого и среднего бизнеса в гособоронзаказе. По его словам, банк не только разработал и предложил малому бизнесу продукты, связанные с контролем исполнения контрактов в рамках ГОЗ, но и предоставил удобные способы финансирования.

"Зачастую компании, которые исполняют госконтракты, не имеют достаточной залоговой массы, чтобы получить кредит, однако у них ожидается поступление денег по контракту. И мы даем им возможность получить под это финансирование", - пояснил банкир.

При этом он отметил высокую заинтересованность малого бизнеса в получении госконтрактов, причем во всех сферах - от наукоемких производств до продуктов питания.

"Государство сейчас реализует одну из самых масштабных за десятилетия, если не за столетие, программ по обновлению армии, вкладывая в это большие деньги. Поэтому малый и средний бизнес крайне заинтересован в работе с ОПК в рамках цепочек гособоронзаказа. Для него это прибыль, это рабочие места", - сказал Чернощекин.

Из армии - в предприниматели

Профориентации военных пенсионеров был посвящен еще один круглый стол, хедлайнером которого выступил ПСБ. Банк разрабатывает собственную программу по обучению бывших военнослужащих основам предпринимательской деятельности. Она так же создается в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, который предполагает увеличение числа занятых в МСП с 19 миллионов человек в 2018 году до 25 миллионов человек к 2024 году.

Уже в сентябре ПСБ может представить свою программу профильным министерствам. В настоящее время в проектировании программы принимает участие Минобороны, а в дальнейшем возможно привлечение к этому проекту российских учебных заведений, которые будут полезны с точки зрения организации учебного процесса.

По словам Александра Чернощекина, банк мог бы обучать порядка 10-20% военнослужащих, ежегодно уходящих в запас, что обеспечит необходимые показатели занятости в сфере МСП и выполнение приоритетного национального проекта. Напомним, что у банка уже есть отдельная программа, направленная на повышение финансовой грамотности.

По данным опроса, проведенного Промсвязьбанком, 32% военнослужащих на пенсии хотели бы открыть свое дело и около 55% хотели пройти обучение предпринимательской деятельности. В банке уверены, что военнослужащие, уходящие в запас, вполне могут стать успешными предпринимателями.

"Когда говорят, что (у военных – прим. ред.) нет склонности к предпринимательству, это не совсем правильно. Люди, прошедшие военную службу, дисциплинированны, у них есть опыт руководства людьми, стратегическое и тактическое умение решать задачи в установленный срок, в ограниченное время и с ограниченными ресурсами. Это как раз то, с чем сталкивается предприниматель", - сказал старший вице-президент ПСБ.

Составной частью программы по профориентации станет привлечение членов семей военнослужащих, которые сейчас периодически имеют проблемы с занятостью. Так, например, если жены военнослужащих будут заниматься собственным бизнесом в тех местах, где служат их мужья, это будет позитивно влиять как на занятость, так и на развитие малого и среднего бизнеса по всей стране.

Комплексная программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления.

Поддержка юных дарований

В выходные дни форум "Армия" посетили самые важные гости выставки. При поддержке Промсвязьбанка свои научные разработки и инновационные решения продемонстрировали школьники в возрасте от 8 до 13 лет - победители Всероссийского конкурса научно-технического творчества "ШУСТРИК". Для своих проектов ребята использовали познания в физике и радиоэлектронике, применяли навыки конструирования и моделирования, писали программы и обучали собственные нейросети.

В числе призовых проектов оказались спутник с датчиками температуры, ориентирующийся в пространстве – его сама придумала и собрала 9-летняя Александра Соколова из поселка Троицкий в Белгородской области. 6-летние Александр и Владислав Таран и 8-летний Николай Тарасюк представили проект лунной базы, которая возводится с помощью сконцентрированным лучом солнечного света.

Многих "шустриков" волнует тема качества жизни людей. Так, 13-летняя Арины Филимоновой из Нижнего Новгорода придумала прибор, помогающий бороться с заиканием при помощи метронома и миостимуляции.

Школьники хотят решать и экологические проблемы – так, в числе победных проектов были энергосберегающая система для "Умного дома" и автомат для сбора батареек. 11-летний Егор Богатов из Кирова представил анализатор качества воздуха для бытовых помещений, работающий на языке C++ и определяющий концентрацию угарного и углекислого раза, а также процент влажности.

В рамках культурной и образовательной программы, которая была организована для победителей всероссийского конкурса, ПСБ провел экскурсию по собственному хранилищу кассового центра, где ребята смогли узнать об основах оборота наличных в банках, увидели загрузку кассет банкоматов, учились отличать настоящие деньги от фальшивых. Кроме того, "шустрики" посетили лекцию по финансовой грамотности.