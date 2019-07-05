Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:02Z
https://ria.ru/20190705/1556253799.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_31014fc8c7eaf10e85d141a223b7b6f3.jpg
РИА Новости

В России привьют от гриппа работников зоопарков, контактирующих с птицами

Вчера, 17:02
121
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует привить от гриппа сотрудников зоопарка, контактирующих с птицами, работников организаций птицеводства и граждан, разводящих птиц для продажи, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Содействовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в организации и проведении в осенний период 2019 года мероприятий по иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее реализации населению", - говорится в документе.
Грипп
19 декабря 2018, 12:32
Ученые рассказали, кому следует больше всего опасаться гриппа
Кроме того, в проекте дается рекомендация губернаторам регионов рассмотреть вопросы о ходе подготовки к сезону гриппа и ОРВИ в 2019-2020 годах.
Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов предложения по вакцинации от гриппа, согласно которым охват профилактическими прививками составит не менее 45% от численности населения региона, а охват иммунизацией тех, кто относится к группе риска, - не менее 75%, отмечается в проекте.
Чашка горячего чая
4 октября 2018, 08:00
Названы самые надежные способы избежать гриппа
100101
Обсудить 0
ЗдоровьеРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Власти Москвы оценили готовность горожан к сортировке мусора
РИА
Новости
Международные эксперты обсудили в Москве, как защитить психику от вреда
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев призвал собирать социально значимые инициативы от россиян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования
Лента
новостей
СК проверит данные СМИ о мужчине, стрелявшем по детской площадке в Москве
Дмитрий Медведев на пленарном заседании Форума сельских депутатов партии Единая Россия
Медведев призвал совершенствовать предварительное голосование внутри ЕР
Православный фестиваль отменили после пожара в курганском храме
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Парубий: Рада не успеет рассмотреть проект о противодействии сквернословию
В центре Екатеринбурга ликвидировали открытое горение в жилом доме
Ложная пожарная тревога привела к отмене рейса Москва-Симферополь
Пожар около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
Из ТЦ "Новомосковский", возле которого горит заправка, эвакуируют людей
В Новой Москве спасатели сбили факельное горение на газовой заправке
При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека
В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния