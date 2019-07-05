В России привьют от гриппа работников зоопарков, контактирующих с птицами

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует привить от гриппа сотрудников зоопарка, контактирующих с птицами, работников организаций птицеводства и граждан, разводящих птиц для продажи, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Содействовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в организации и проведении в осенний период 2019 года мероприятий по иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы для ее реализации населению", - говорится в документе.

Кроме того, в проекте дается рекомендация губернаторам регионов рассмотреть вопросы о ходе подготовки к сезону гриппа и ОРВИ в 2019-2020 годах.