Из ТЦ "Новомосковский", возле которого горит заправка, эвакуируют людей

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Торговый центр "Новомосковский" эвакуируют в пятницу вечером в Новой Москве из-за пожара на газовой заправке неподалеку, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его данным, из-за пожара в небо взметнулся факел высотой 20 метров. Пострадал один человек.

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"Проходит эвакуация людей из торгового центра "Новомосковский" в поселении Московский. Предварительно, на газовой заправке горят две емкости по 20 кубометров каждая и две строительные бытовки", - сказал собеседник агентства.