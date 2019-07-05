В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек

ДОНЕЦК, 5 июля — РИА Новости. Семь человек погибли, еще семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 29 июня по 4 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из которых шесть военнослужащих... погибли семь военнослужащих", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 121 человек, погибли 103 человека; с начала вооруженного конфликта - 4832 человека, в том числе 81 ребенок.