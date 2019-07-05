Экс-президент Армении пообщался с журналистами впервые после отставки

ЕРЕВАН, 5 июл – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян в пятницу впервые после своей отставки в апреле 2018 года пообщался с журналистами, передает корреспондент РИА Новости.

Саргсян вместе с членами возглавляемой им Республиканской партии Армении посетил 5 июля, в День конституции, усыпальницу армянской царской династии Аршакуни, правившей в стране с первого по пятый век.

Бывший президент по просьбе журналистов прокомментировал значимость конституции. "Поздравляю с этим днем. Всем желаю, чтобы всячески защищали конституцию, независимо от того, считает ли кто-то ее хорошей или плохой", - сказал Саргсян.

По его словам, многие "изображают из себя знатоков и юристов" и пытаются трактовать Основной закон. "Мы должны уважать то, что есть", - добавил Саргсян.

В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку.