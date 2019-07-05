Власти Москвы оценили готовность горожан к сортировке мусора

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Готовность москвичей к сортировке мусора станет ясна по после первого года реализации программы по раздельному сбору отходов, сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.
Ранее сообщалось, что Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. Не позднее 31 декабря текущего года во дворах города оборудуют контейнерные площадки с отдельной емкостью для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Также систему раздельного мусора внедрят в социальных учреждениях.
"Мы надеемся, что вовлеченность горожан будет велика. Понятно, что только в январе 2021 года мы будем подводить промежуточные итоги программы. Я думаю, что первый год она будет идти непросто, тяжело. Даже сейчас, если брать социологию и смотреть различные оценки.., можно сделать вывод, что большое количество людей готовы разделять отходы. Но реально готовы ли они их разделять, а не только говорить об этом, я думаю, что покажет первый год", - сообщил Соловьев в рамках Московского урбанистического форума в пятницу.
Как отметил руководитель департамента, с 1 января 2020 года на всех площадках накопления твёрдых коммунальных отходов в жилом секторе Москвы и рядом с объектами соцсферы будет установлен бак синего цвета, специально отбрендированный. В этот бак горожане смогут складывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу.
Кроме того, он добавил, что сейчас активно ведётся работа по операторам, которые вывозят отходы. По словам Соловьева, машины будут тоже отбрендированы и синего цвета.
"Сразу хочу всех успокоить - сейчас многие задают вопросы, что будет с мусоропроводами, будут ли штрафы... я могу сказать, что никаких жестких мер правительство Москвы не планирует. Наша основная задача сейчас - заниматься просвещением и информатизацией, которой мы активно начнём заниматься на всех объектах социальной сферы, на всех объектах бизнеса и различных учреждений", - заключил Соловьев.