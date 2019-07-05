Власти Москвы оценили готовность горожан к сортировке мусора

"Мы надеемся, что вовлеченность горожан будет велика. Понятно, что только в январе 2021 года мы будем подводить промежуточные итоги программы. Я думаю, что первый год она будет идти непросто, тяжело. Даже сейчас, если брать социологию и смотреть различные оценки.., можно сделать вывод, что большое количество людей готовы разделять отходы. Но реально готовы ли они их разделять, а не только говорить об этом, я думаю, что покажет первый год", - сообщил Соловьев в рамках Московского урбанистического форума в пятницу.