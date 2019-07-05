Нарышкин заявил, что Путин после G20 не обсуждал с ним дело Скрипалей

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин пока не обсуждал с ним дело Скрипалей после общения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20.

"Нет, пока нет", - сказал Нарышкин в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.

Путин и Мэй встретились на прошлой неделе на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки. Кроме того, она заявила, что у Лондона якобы есть доказательства того, что именно Россия стояла за отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, и что она хочет, чтобы обвиняемые британской стороной были привлечены к ответу.

Президент России после встречи с Мэй заявил, что странам не нужно останавливать полноформатные отношения из-за дела Скрипалей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин доходчиво объяснил Мэй все, что требовало пояснений по этому поводу. Кроме того, он отметил, что британская сторона до сих пор так и не представила доказательств отравления Скрипалей.