Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T16:52Z
https://ria.ru/20190705/1556253244.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155585/67/1555856701_0:153:3222:1965_1036x0_80_0_0_af6194d5459722426727ae05c4f0e216.jpg
РИА Новости

Нарышкин заявил, что Путин после G20 не обсуждал с ним дело Скрипалей

Вчера, 16:52
247
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Директор СВР Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин пока не обсуждал с ним дело Скрипалей после общения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20.
"Нет, пока нет", - сказал Нарышкин в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
29 июня, 11:28
Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
Путин и Мэй встретились на прошлой неделе на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки. Кроме того, она заявила, что у Лондона якобы есть доказательства того, что именно Россия стояла за отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, и что она хочет, чтобы обвиняемые британской стороной были привлечены к ответу.
Президент России после встречи с Мэй заявил, что странам не нужно останавливать полноформатные отношения из-за дела Скрипалей. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин доходчиво объяснил Мэй все, что требовало пояснений по этому поводу. Кроме того, он отметил, что британская сторона до сих пор так и не представила доказательств отравления Скрипалей.
В Солсбери 4 марта прошлого года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
500100
Обсудить 0
Дело об отравлении СкрипалейСлужба внешней разведки РФВладимир ПутинСергей НарышкинВ мире
Рекомендуем
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
РИА
Новости
Посол США обсудил с Герасимовым налаживание диалога в военной сфере
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
В МИД рассказали о работе над выплатами взносов в СЕ
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Франциск выразил озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал главные темы Совета Россия-НАТО
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга об "оборонительных мерах"
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
Парубий: Рада не успеет рассмотреть проект о противодействии сквернословию
Клайпедский морской порт
В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
Стенд телеканала RT
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Международные эксперты обсудили в Москве, как защитить психику от вреда
Газовое месторождение во Львовской области Украины
ЕС считает украинский газовый маршрут стратегическим, сообщил источник
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния