В Новосибирской области оштрафовали чиновника за оскорбление жителя села

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Суд после прокурорской проверки оштрафовал на 10 тысяч рублей замглавы одного из сельсоветов Доволенского района Новосибирской области за оскорбление местного жителя, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Проверка о нарушении прав жителя села Довольное проводилась по его обращению. В заявлении гражданин написал, что его оскорбил заместитель главы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

"В ходе проверки установлено, что в апреле 2019 года 35-летний заместитель главы администрации Доволенского сельсовета находился во дворе дома заявителя с целью оценки состояния жилого помещения. Там он оскорбил нанимателя домовладения (высказал ему слова в неприличной форме)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, является административным проступком и карается законом. Возбуждать административные дела в этом случае по статье КоАП РФ "Оскорбление" может только прокуратура.