В Новосибирской области оштрафовали чиновника за оскорбление жителя села

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Суд после прокурорской проверки оштрафовал на 10 тысяч рублей замглавы одного из сельсоветов Доволенского района Новосибирской области за оскорбление местного жителя, сообщает в пятницу прокуратура региона.
Проверка о нарушении прав жителя села Довольное проводилась по его обращению. В заявлении гражданин написал, что его оскорбил заместитель главы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
"В ходе проверки установлено, что в апреле 2019 года 35-летний заместитель главы администрации Доволенского сельсовета находился во дворе дома заявителя с целью оценки состояния жилого помещения. Там он оскорбил нанимателя домовладения (высказал ему слова в неприличной форме)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, является административным проступком и карается законом. Возбуждать административные дела в этом случае по статье КоАП РФ "Оскорбление" может только прокуратура.
"Установив нарушения закона, прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело и направила материалы проверки мировому судье. По результатам их рассмотрения мировой судья привлек муниципального служащего к штрафу в размере 10 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве. Постановление судьи вступило в силу.