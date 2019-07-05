Защита помощника уральского полпреда обжалует его арест

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева планирует обжаловать его заключение под стражу по делу о государственной измене.
"Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его", — сказал журналистам после заседания адвокат Алексей Альянов.
О задержании Воробьева ФСБ России объявила сегодня утром, не уточняя никакие детали. Через несколько часов Лефортовский суд Москвы заключил чиновника под стражу, причем заседание, как всегда в подобных случаях, проходило в закрытом от прессы режиме из-за секретности.
Фабула уголовного дела не раскрывается.
Как сообщается на официальном сайте УФО, 39-летний Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, а с начала 2018 года работал в должности руководителя аппарата Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО). Помощником полпреда стал в июле прошлого года.
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