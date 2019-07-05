Защита помощника уральского полпреда обжалует его арест

О задержании Воробьева ФСБ России объявила сегодня утром, не уточняя никакие детали. Через несколько часов Лефортовский суд Москвы заключил чиновника под стражу, причем заседание, как всегда в подобных случаях, проходило в закрытом от прессы режиме из-за секретности.

Как сообщается на официальном сайте УФО, 39-летний Воробьев с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, а с начала 2018 года работал в должности руководителя аппарата Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО). Помощником полпреда стал в июле прошлого года.