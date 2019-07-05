Власти: панагия уцелела после пожара в храме монастыря под Курганом

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл - РИА Новости. Одна из двух панагий (небольшой образ Богоматери) уцелела после пожара на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, сообщила в пятницу РИА Новости глава Ягоднинского сельсовета, куда входит село Чимеево, Людмила Чебыкина.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

"Когда разбирали ризу иконы (накладное украшение на иконах, которое покрывает всю иконную доску за исключением нескольких элементов, для которых сделаны прорези - ред.), по крупинкам находили что-то, и то, что находили, бережно переносили. Частицы, которые находили, выносили в одно место. Чудо, что панагия, одна, не расплавилась. А их было две", - сказала собеседница агентства. Хочется надеется на чудо, что что-то удастся еще спасти, добавила она.

По ее словам, она в день пожара была в Кургане, а когда приехала на место к вечеру, уже все сгорело.

"МЧС работало беспрерывно… Сегодня продолжают разбирать: и волонтеры, и работники, и пожарная машина дежурит, так как возникают возгорания. Сгоревшие обломки убирают, вывозят на хозяйственный двор, так как территорию нужно освобождать", - уточнила она.

"Будем надеяться, что церковь восстановят в скором времени, люди нам помогут", - сказала глава сельсовета.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости сообщили, что в настоящее время работы на месте возгорания завершены.

По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке изображения Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях. Икона Царицы Небесной и Богомладенца Христа большого размера − 108 на 89 сантиметров, добавляется на сайте.