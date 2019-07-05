Медведев призвал собирать социально значимые инициативы от россиян

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на конференции партии призвал собирать социально значимые инициативы, которые формулируют сами граждане.
Подводя итоги политической конференции "Единой России", Медведев отметил, что есть необходимость заняться кадрами и повысить эффективность всего депутатского корпуса. Одним из направлений он назвал работу с волонтерами, НКО и сбор социально значимых инициатив граждан.
"Второе направление – это работа с волонтерами, с молодежью, с некоммерческими организациями. Здесь я так же хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также будет организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами нашей страны", - сказал Медведев.