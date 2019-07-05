Медведев призвал собирать социально значимые инициативы от россиян

"Второе направление – это работа с волонтерами, с молодежью, с некоммерческими организациями. Здесь я так же хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также будет организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами нашей страны", - сказал Медведев.