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РИА Новости

При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

Вчера, 16:45
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© Кадр из видео группы Город | Град МосковскийВозгорание около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
Возгорание около ТРЦ Новомосковский. 5 июля 2019
© Кадр из видео группы Город | Град Московский
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. При возгорании на газовой заправке в поселении Московский в Новой Москве пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Хабарова происходит открытое факельное горение на газовой автозаправке. Высота факела — 20 метров", — сказал он, добавив, что у пострадавших ожоги разной степени тяжести.
В пресс-службе МЧС уточнили, что на заправке горят два резервуара и две бытовки на площади сто квадратных метров. В тушении пожара участвуют 114 человек и 33 единицы техники.
Из торгового центра "Новомосковский" эвакуировали посетителей и персонал. Движение в районе пожара перекрыто.
Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что факельное горение удалось сбить, ранг пожара снизили до 1-бис.
В 17:40 пожар полностью ликвидировали.
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