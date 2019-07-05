При возгорании на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. При возгорании на газовой заправке в поселении Московский в Новой Москве пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На улице Хабарова происходит открытое факельное горение на газовой автозаправке. Высота факела — 20 метров", — сказал он, добавив, что у пострадавших ожоги разной степени тяжести.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на заправке горят два резервуара и две бытовки на площади сто квадратных метров. В тушении пожара участвуют 114 человек и 33 единицы техники.

Из торгового центра "Новомосковский" эвакуировали посетителей и персонал. Движение в районе пожара перекрыто.

Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что факельное горение удалось сбить, ранг пожара снизили до 1-бис.