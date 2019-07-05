Молодой человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, отозвал иск

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Молодой человек, который утверждает, что подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США на прошлой неделе, сообщает телеканал Молодой человек, который утверждает, что подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США на прошлой неделе, сообщает телеканал NBC Boston

Гражданский иск был подан в прошлую среду в суд города Нантакет, штат Массачусетс. Молодой человек обвинял Спейси в том, что актер напоил его алкоголем, после чего стал к нему непристойно прикасаться. Истец требовал от Спейси возмещения убытков за "постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы". Сумма требуемых выплат не уточнялась.

Гражданский иск был связан с обвинениями, которые также являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Обвинения против актера относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, Спейси на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Актер заявлял, что отвергает предъявленные ему обвинения в нападении и избиении, по которым ему грозит до 2,5 года тюрьмы.