"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею организации конкурса для журналистов и заявил, что партия должна поддерживать качественную и честную журналистику.

"Сегодня в мире журналистская профессия переживает непростые времена, скажем откровенно. Потому что раньше количество журналистов было счетным, и журналисты были подготовлены, имеющие, как правило, хорошее образование, популярные и известные люди. Сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист. Означает ли это, что любой популярный блогер - это качественный представитель журналисткой профессии? Нет, конечно", - сказал он на пленарном заседании политконференции "Единой России".

Каждый пользователь соцсетей, отметил председатель партии, тоже в чем-то журналист.

"Всегда чувствуется, когда пишет о каком-то явлении, тем более, если это расследование, человек, имеющий базовую журналистскую подготовку, или, когда это происходит по велению сердца", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что, хотя второй вариант и не хуже, но качественная журналистика с глубоким погружением в материал необходима.