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РИА Новости

"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею организации конкурса для журналистов и заявил, что партия должна поддерживать качественную и честную журналистику.
"Сегодня в мире журналистская профессия переживает непростые времена, скажем откровенно. Потому что раньше количество журналистов было счетным, и журналисты были подготовлены, имеющие, как правило, хорошее образование, популярные и известные люди. Сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист. Означает ли это, что любой популярный блогер - это качественный представитель журналисткой профессии? Нет, конечно", - сказал он на пленарном заседании политконференции "Единой России".
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Каждый пользователь соцсетей, отметил председатель партии, тоже в чем-то журналист.
"Всегда чувствуется, когда пишет о каком-то явлении, тем более, если это расследование, человек, имеющий базовую журналистскую подготовку, или, когда это происходит по велению сердца", - добавил он.
Медведев подчеркнул, что, хотя второй вариант и не хуже, но качественная журналистика с глубоким погружением в материал необходима.
"Очень часто приходится идти против властей журналисту, чтобы описать то или иное явление, неважно, на каком уровне этот журналист работает. Но это не значит, что мы в партии не должны такие расследования поддерживать. Главное, чтобы все это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы получится", - одобрил он идею проведения журналистского конкурса.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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