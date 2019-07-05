"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею организации конкурса для журналистов и заявил, что партия должна поддерживать качественную и честную журналистику.
"Сегодня в мире журналистская профессия переживает непростые времена, скажем откровенно. Потому что раньше количество журналистов было счетным, и журналисты были подготовлены, имеющие, как правило, хорошее образование, популярные и известные люди. Сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист. Означает ли это, что любой популярный блогер - это качественный представитель журналисткой профессии? Нет, конечно", - сказал он на пленарном заседании политконференции "Единой России".
Каждый пользователь соцсетей, отметил председатель партии, тоже в чем-то журналист.
"Всегда чувствуется, когда пишет о каком-то явлении, тем более, если это расследование, человек, имеющий базовую журналистскую подготовку, или, когда это происходит по велению сердца", - добавил он.
Медведев подчеркнул, что, хотя второй вариант и не хуже, но качественная журналистика с глубоким погружением в материал необходима.
"Очень часто приходится идти против властей журналисту, чтобы описать то или иное явление, неважно, на каком уровне этот журналист работает. Но это не значит, что мы в партии не должны такие расследования поддерживать. Главное, чтобы все это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы получится", - одобрил он идею проведения журналистского конкурса.