Врио главы Ингушетии предложил провести тотальную проверку органов опеки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после случая с избиением семилетней девочки предложил прокуратуре провести тотальную проверку органов опеки и попечительства республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. По данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.

По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. Как сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов.

"У нас выявилась такая беда. Это значит, что сегодня необходимо тщательно вникнуть во все проблемы детей в нашей республике. Мною предложено прокурору Ингушетии провести сплошную проверку органов опеки и попечительства в регионе: численность детей, законность их регистрации, место проживания, условия, статус родителей, объем социальной помощи, ответственность органов опеки районов и городов", - приводит пресс-служба слова Калиматова.