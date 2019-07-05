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РИА Новости

Спасатели обнаружили еще одно тело после крушения катера на Дунае

Вчера, 16:32
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© REUTERS / Marko DjuricaЗатонувший прогулочный катер "Русалка", на борту которого находились корейские туристы, поднимают из реки Дунай, Будапешт
Затонувший прогулочный катер Русалка, на борту которого находились корейские туристы, поднимают из реки Дунай, Будапешт
© REUTERS / Marko Djurica
Затонувший прогулочный катер "Русалка", на борту которого находились корейские туристы, поднимают из реки Дунай, Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тело еще одного человека обнаружено в 66 километрах от места крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.
По информации агентства, было обнаружено тело женщины. Если подтвердится, что обнаружено тело погибшей туристки из Южной Кореи, число погибших в результате крушения судна южнокорейских граждан увеличится до 25, отмечает агентство.
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Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
Как отмечает агентство, семь туристов были спасены сразу после крушения. В результате происшествия также погибли два члена экипажа родом из Венгрии.
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