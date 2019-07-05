Спасатели обнаружили еще одно тело после крушения катера на Дунае

По информации агентства, было обнаружено тело женщины. Если подтвердится, что обнаружено тело погибшей туристки из Южной Кореи, число погибших в результате крушения судна южнокорейских граждан увеличится до 25, отмечает агентство.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.