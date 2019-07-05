Мэр Таллина считает, что выбирать язык обучения в школах должны родители

ТАЛЛИН, 5 июл - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт считает, что вопрос о языке обучения в школах должен выйти из сферы интересов политиков, выбирать форму и язык обучения для своих детей должны родители.

Ранее председатель входящей в правящую коалицию Эстонии партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что одной из задач его партии является полный перевод системы образования на государственный язык.

"Мы никогда не поддержим желание отобрать у родителей право выбирать форму и язык обучения для своих детей. Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы", - написал в пятницу Кылварт в Facebook

Он отметил, что русская школа — это не только язык обучения, но и центр поддержки и развития культурной базы. "Именно культурная база человека дает ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", - подчеркнул мэр Таллина.

Кылварт ранее заявил, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования в Эстонии на русском языке, и решение руководства его партии о создании правительственной коалиции с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa) было единственной возможностью это сделать.