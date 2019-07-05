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РИА Новости

Мэр Таллина считает, что выбирать язык обучения в школах должны родители

Вчера, 16:29
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© Sputnik / Вадим АнцуповМихаил Кылварт
Михаил Кылварт
© Sputnik / Вадим Анцупов
Михаил Кылварт . Архивное фото
ТАЛЛИН, 5 июл - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт считает, что вопрос о языке обучения в школах должен выйти из сферы интересов политиков, выбирать форму и язык обучения для своих детей должны родители.
Ранее председатель входящей в правящую коалицию Эстонии партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что одной из задач его партии является полный перевод системы образования на государственный язык.
"Мы никогда не поддержим желание отобрать у родителей право выбирать форму и язык обучения для своих детей. Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы", - написал в пятницу Кылварт в Facebook.
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Он отметил, что русская школа — это не только язык обучения, но и центр поддержки и развития культурной базы. "Именно культурная база человека дает ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", - подчеркнул мэр Таллина.
Кылварт ранее заявил, что всегда выступал и будет выступать за сохранение образования в Эстонии на русском языке, и решение руководства его партии о создании правительственной коалиции с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество" (Isamaa) было единственной возможностью это сделать.
Длившиеся больше месяца переговоры о создании правящей коалиции между тремя партиями - Центристской, EKRE и Isamaa, завершились 8 апреля подписанием коалиционного договора. Правящая коалиция имеет большинство в парламенте - 56 мандатов из 101. Согласно договору, правительство состоит из 15 министров, включая премьера. Все министерские портфели поделены между тремя партиями поровну.
Здание Парламента в Таллине
8 апреля, 14:51
Центристской партии Эстонии удалось сохранить образование на русском языке
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