Исполнять обязанности директора театра имени Волкова будет зам по финансам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Исполнять обязанности директора ярославского театра имени Волкова после увольнения Алексея Туркалова будет заместитель по финансам Юлия Серова, сказал журналистам в пятницу худрук учреждения Евгений Марчелли, заявивший ранее, что также планирует покинуть свой пост.

Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между Туркаловым и Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.