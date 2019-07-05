Исполнять обязанности директора театра имени Волкова будет зам по финансам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Исполнять обязанности директора ярославского театра имени Волкова после увольнения Алексея Туркалова будет заместитель по финансам Юлия Серова, сказал журналистам в пятницу худрук учреждения Евгений Марчелли, заявивший ранее, что также планирует покинуть свой пост.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между Туркаловым и Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
"Будет временно исполняющий обязанности. Это заместитель директора по финансам Юлия Серова, у нее есть опыт, она в отсутствие директора часто исполняла эту роль", — сказал Марчелли.