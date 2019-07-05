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РИА Новости

Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом

Вчера, 16:26
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, 20 марта 61-летний учитель Землянской школы Семилукского района Воронежской области проводил урок технологии с учащимися пятого класса. Во время урока учитель неоднократно делал замечания ученикам по поводу их шумного поведения, но они не реагировали.
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Тогда обвиняемый взял нагретый утюг, подошел к одному мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку "отпаривание", а затем к бедру ребенка. Затем учитель ударил мальчика гладильной доской по голове. Сразу после инцидента педагог написал заявление по собственному желанию.
С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась мама мальчика, который получил ожоги спины первой и второй степени не менее 1% тела. Полиция возбудила в отношении учителя уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", которое забрал на дальнейшее расследование СК. На предварительном следствии бывший учитель признал вину в полном объеме. Решение по делу мировой суд вынес 5 июля.
"Суд, согласившись с позицией прокурора, признал (Виктора) Величкина виновным в совершении вышеуказанного преступления, и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
По данным прокуратуры, в ходе следствия Величкин добровольно возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
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Прокуратура также направила в адрес руководителя отдела по образованию и опеке администрации Семилукского района представление "об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в общеобразовательных учреждениях района и недопущению подобных фактов в дальнейшем". По результатам рассмотрения представления директор землянской средней школы привлечен к дисциплинарной ответственности.
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