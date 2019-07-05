Православный фестиваль отменили после пожара в курганском храме

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл - РИА Новости. Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня", который был запланирован на 20 и 21 июля на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, все же отменили после произошедшего 3 июля пожара, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе курганской епархии.

Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

По данным епархии, ежегодный межрегиональный фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня" должен был проходить на территории Чимеевского монастыря 20 и 21 июля. Фестиваль проходит в три этапа: первый - отборочный, принимаются заявки на участие в фестивале, происходит отбор участников, второй - предварительное прослушивание, определяются участники конкурсной программы. И третий этап - конкурсная программа (20 июля), после которой 21 июля должен был состояться гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, а также церемония награждения.

В четверг епархия уточняла, что фестиваль состоится.

"Да, все же принято решение проведение православного фестиваля отменить", - сказала собеседница агентства. Она не смогла уточнить, будет ли проведен фестиваль позже.