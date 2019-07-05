Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T16:21Z
https://ria.ru/20190705/1556251614.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православный фестиваль отменили после пожара в курганском храме

Вчера, 16:21
214
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл - РИА Новости. Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня", который был запланирован на 20 и 21 июля на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, все же отменили после произошедшего 3 июля пожара, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе курганской епархии.
Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Вчера, 11:55
Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме
По данным епархии, ежегодный межрегиональный фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня" должен был проходить на территории Чимеевского монастыря 20 и 21 июля. Фестиваль проходит в три этапа: первый - отборочный, принимаются заявки на участие в фестивале, происходит отбор участников, второй - предварительное прослушивание, определяются участники конкурсной программы. И третий этап - конкурсная программа (20 июля), после которой 21 июля должен был состояться гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, а также церемония награждения.
В четверг епархия уточняла, что фестиваль состоится.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
"Да, все же принято решение проведение православного фестиваля отменить", - сказала собеседница агентства. Она не смогла уточнить, будет ли проведен фестиваль позже.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
011400
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКурганская область
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
"Единая Россия" поддержит честные журналистские расследования
РИА
Новости
В Астрахани во дворе многоэтажки откачали лужу, в которой купались дети
Михаил Кылварт
Мэр Таллина считает, что выбирать язык обучения в школах должны родители
В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках
Лента
новостей
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Новый город для проведения "Евровидения" в 2020 году объявят в августе
Волонтер Алевтина Бонко c котенком Тулунчиком
Волонтер забрала домой найденного в затопленном Тулуне котенка
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом
В Ингушетии проверят работу органов профилактики с семьей избитой девочки
Глава Курганской епархии приехал в село, где сгорел храм
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Власти Москвы оценили готовность горожан к сортировке мусора
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В России привьют от гриппа работников зоопарков, контактирующих с птицами
Врио главы Ингушетии предложил провести тотальную проверку органов опеки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния