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РИА Новости
Школа волонтера

Проект "Чистые игры" отмечает пятилетие

Вчера, 16:22
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© Пресс-служба проекта «Чистые игры»Проект "Чистые Игры" отмечает пятилетие
Проект Чистые Игры отмечает пятилетие
© Пресс-служба проекта «Чистые игры»
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пятилетие со дня основания отмечает в пятницу общественное движение "Чистые игры". 5 июля 2014 года Дмитрий и Владимир Иоффе вместе со своей командой и друзьями на острове Вуокса в Ленинградской области впервые провели экологический квест "Чистые острова, или Карта, мусор, два весла". В первой игре поучаствовали 100 человек. Они разделились на 30 команд и собрали почти 8 тонн отходов. Название "Чистые игры" появилось позже.
Движение продолжает привлекать новых участников как в России, так и за границей. Игры проходили в девяти странах – России, Индии, Японии, Китае, Украине, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане и Нигерии. В России квесты прошли в 250 городах и населенных пунктах. Участвовавшие в "Чистых играх" 46 тысяч человек собрали 944 тонны мусора. Половину из этих отходов отправили в переработку.
© Пресс-служба проекта «Чистые игры»Первый экологический квест на острове Вуокса в Ленинградской области
Первый экологический квест на острове Вуокса в Ленинградской области
© Пресс-служба проекта «Чистые игры»
Первый экологический квест на острове Вуокса в Ленинградской области
Проект получил десятки значимых наград, удостоился премии Русского географического общества и стал лучшим экологическим волонтерским проектом страны в Год добровольца.
"Пять лет назад мы впервые и без опыта взялись за что-то новое. Многие не верили. После того как мы провели первую игру и все удалось, люди стали интересоваться. Тогда мы увидели потенциал не только в нашей стране, но и за рубежом. И через пять лет так оно и оказалось", – рассказал основатель проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе.
21 сентября пройдет первый международный турнир по "Чистым играм" – Кубок чистоты Балтийского моря. Уже подтвердили свое участие Россия, Польша, Латвия и Эстония, ожидается ответ от Германии, Швеции, Дании и Литвы.
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