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РИА Новости

В Ингушетии создадут комиссию для контроля ситуации с избиением девочки

Вчера, 16:21
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Представители общественности города Сунжа в Ингушетии решили создать специальную комиссию для контроля ситуации с избиением семилетней девочки.
Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. По данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое.
Вчера, 10:48
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, ее мать проживает отдельно. Устанавливается местонахождение отца ребенка. Как сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, девочку должны доставить в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов, затем в клинику Рошаля.
"Состоялось совместное расширенное заседание общественного совета при администрации городского округа город Сунжа, городского совета депутатов города Сунжа и молодежного совета. По итогам заседания выработали алгоритмы дальнейших действий, собравшиеся высказали свои предложения по дальнейшей судьбе пострадавшей и приняли решение о создании специальной рабочей комиссии в целях проведения проверки случившегося", - говорится в аккаунте администрации города в Instagram.
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Следственный комитет РФИнгушетияМоскваПроисшествия
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