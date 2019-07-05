Страховщиков попросили открыть горячие линии в связи с ЧС под Иркутском

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ рекомендует страховым компаниям, у которых есть договоры в отношении объектов, расположенных в Иркутской области, организовать горячие линии в связи с наводнением и упростить процедуру сбора документов для потерпевших, об этом говорится в сообщении министерства.

Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В связи с этим Минфин рекомендует страховщикам "организовать работу по оперативному урегулированию страховых случаев, наступивших в результате наводнения на территории Иркутской области". Министерство представило список действий для этого, среди них - "организовать горячую линию для обращений граждан и организаций по вопросам, связанным со страховыми случаями", а также "разработать упрощенную для потерпевших процедуру сбора документов, которые необходимо предоставлять в страховые компании, сократив их перечень".

Стоит отметить, что ряд страховщиков уже объявили, что готовы урегулировать убытки от наводнения в упрощенном порядке. Об этом заявили, в частности, в "Сбербанк страховании", "Ингосстрахе" и "Югории". Позже "Сбербанк страхование" сообщила, что начала выплаты пострадавшим от наводнения. Специалисты "Росгосстраха" заявили, что приступили к осмотру строений, поврежденных стихией.