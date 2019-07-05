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РИА Новости

Страховщиков попросили открыть горячие линии в связи с ЧС под Иркутском

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ рекомендует страховым компаниям, у которых есть договоры в отношении объектов, расположенных в Иркутской области, организовать горячие линии в связи с наводнением и упростить процедуру сбора документов для потерпевших, об этом говорится в сообщении министерства.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
В связи с этим Минфин рекомендует страховщикам "организовать работу по оперативному урегулированию страховых случаев, наступивших в результате наводнения на территории Иркутской области". Министерство представило список действий для этого, среди них - "организовать горячую линию для обращений граждан и организаций по вопросам, связанным со страховыми случаями", а также "разработать упрощенную для потерпевших процедуру сбора документов, которые необходимо предоставлять в страховые компании, сократив их перечень".
Стоит отметить, что ряд страховщиков уже объявили, что готовы урегулировать убытки от наводнения в упрощенном порядке. Об этом заявили, в частности, в "Сбербанк страховании", "Ингосстрахе" и "Югории". Позже "Сбербанк страхование" сообщила, что начала выплаты пострадавшим от наводнения. Специалисты "Росгосстраха" заявили, что приступили к осмотру строений, поврежденных стихией.
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Также Минфин рекомендует страховщикам организовать разъяснительную работу по вопросам страхования и способам обращения, рассмотреть возможность увеличения продолжительности рабочего времени и численности персонала, который занимается рассмотрением претензий, организовать выезд сотрудников в пострадавшие населенные пункты и оперативно выявить пострадавших. Вдобавок к этому рекомендовано организовать обмен информацией и документами с местными органами власти и организациями, которые занимаются ликвидацией последствий наводнения.
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Паводок в Иркутской областиЮгорияМинистерство финансов РФИнгосстрахРосгосстрахОбщество
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