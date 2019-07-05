В Тунисе запретили носить никаб в государственных учреждениях, сообщили СМИ

Подобный запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью скрывающей лицо, действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире, где власти запретили женщинам носить никаб на работе, и ряде других стран.