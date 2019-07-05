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РИА Новости

В Тунисе запретили носить никаб в государственных учреждениях, сообщили СМИ

Вчера, 16:16
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© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство Туниса объявило о введении запрета на ношение никаба (закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз) в официальных учреждениях, сообщает телеканал Al-Hadath.
Подобный запрет на ношение никаба и другой одежды, полностью скрывающей лицо, действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире, где власти запретили женщинам носить никаб на работе, и ряде других стран.
Женщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени недалеко от Парижа. Архивное фото
23 октября 2018, 13:47
В ООН осудили введенный Парижем запрет на ношение никаба
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