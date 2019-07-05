Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под сражу до 4 сентября 2019 года", — сказала судья Елена Канева.
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Судебное заседание в целях сохранения тайны следствия проходило в закрытом режиме - за исключением начала процесса, на котором подозреваемый, находясь в "клетке" суда в маске, сообщил, что является помощником полпреда президента в УФО, и попросил ознакомиться с материалами дела в его отношении.
Как сообщается на сайте УФО, Воробьев родился 30 апреля 1980 года, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года - полпред президента в УФО), помощником полпреда был назначен в июле 2018 года.