Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под сражу до 4 сентября 2019 года", — сказала судья Елена Канева.

Судебное заседание в целях сохранения тайны следствия проходило в закрытом режиме - за исключением начала процесса, на котором подозреваемый, находясь в "клетке" суда в маске, сообщил, что является помощником полпреда президента в УФО, и попросил ознакомиться с материалами дела в его отношении.