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РИА Новости

Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вчера, 16:08
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 250 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать восьмого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 250 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов.
"Командиры соединений оперативно-тактической группировки ОТГ "Север" (ВС Украины - ред.) продолжают размещать военную технику и вооружение вблизи линии боевого соприкосновения, располагая ее в жилых районах населенных пунктов, подвергая угрозе жизни мирных граждан", - добавил Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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