Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 250 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Двадцать восьмого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 250 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов.