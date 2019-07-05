Силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 250 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать восьмого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 250 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении десяти населенных пунктов.
"Командиры соединений оперативно-тактической группировки ОТГ "Север" (ВС Украины - ред.) продолжают размещать военную технику и вооружение вблизи линии боевого соприкосновения, располагая ее в жилых районах населенных пунктов, подвергая угрозе жизни мирных граждан", - добавил Осадчий.