Суд в Забайкалье ограничил свободу женщине, убившей мужа при самообороне

ЧИТА, 5 июл - РИА Новости. Суд изменил наказание женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев, с лишения свободы в колонии на ограничение свободы, сообщается на сайте Забайкальского краевого суда.
Седьмого января 2019 года пьяный потерпевший в течение дня вел себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу, избив ее и ребенка. В ведомстве отметили, что женщина дважды вызывала полицейских, чтобы усмирить мужа. Несмотря на это, потерпевший, угрожая убийством, вновь напал на жену, а также на их ребенка. Без протезов женщина не могла убежать. Защищая себя и ребенка, она нанесла два удара ножом. Однако, это не остановило потерпевшего, после чего она продолжила наносить ему удары, пока не наступила смерть мужчины.
3 июля, 16:30"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Женщину в апреле 2019 года приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии. В июне Забайкальским краевым судом была рассмотрена ее апелляционная жалоба.
"В апелляционной жалобе осужденная, выражая несогласие с приговором, находит его несправедливым, поскольку она с места происшествия не скрывалась, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Приводит обстоятельства произошедшего, аналогично изложенным в ее показаниях. Обращает внимание, что очень сильно боялась мужа, который часто ее избивал и унижал. Она не хотела его убивать, а защищала себя и детей. Просит снизить срок наказания до минимально возможного, учесть, что является инвалидом второй группы, передвигается на протезах, на ее иждивении находятся двое малолетних детей пяти и трех лет. Она написала явку с повинной, оказывала помощь следствию", - говорится на сайте.
Отмечается, что судом первой инстанции оставлено без внимания, что умысел об убийстве возник у женщины из-за насилия к ней и ребенку.
"Являясь инвалидом, она была лишена возможности уклониться от нападения. Действия осужденной были обусловлены защитой. Указанное свидетельствует о том, что К. превысила пределы необходимой обороны. За совершение данного преступления ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщается на сайте.