Суд в Забайкалье ограничил свободу женщине, убившей мужа при самообороне

ЧИТА, 5 июл - РИА Новости. Суд изменил наказание женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев, с лишения свободы в колонии на ограничение свободы, сообщается на сайте Забайкальского краевого суда.

Седьмого января 2019 года пьяный потерпевший в течение дня вел себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу, избив ее и ребенка. В ведомстве отметили, что женщина дважды вызывала полицейских, чтобы усмирить мужа. Несмотря на это, потерпевший, угрожая убийством, вновь напал на жену, а также на их ребенка. Без протезов женщина не могла убежать. Защищая себя и ребенка, она нанесла два удара ножом. Однако, это не остановило потерпевшего, после чего она продолжила наносить ему удары, пока не наступила смерть мужчины.

Женщину в апреле 2019 года приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии. В июне Забайкальским краевым судом была рассмотрена ее апелляционная жалоба.

"В апелляционной жалобе осужденная, выражая несогласие с приговором, находит его несправедливым, поскольку она с места происшествия не скрывалась, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Приводит обстоятельства произошедшего, аналогично изложенным в ее показаниях. Обращает внимание, что очень сильно боялась мужа, который часто ее избивал и унижал. Она не хотела его убивать, а защищала себя и детей. Просит снизить срок наказания до минимально возможного, учесть, что является инвалидом второй группы, передвигается на протезах, на ее иждивении находятся двое малолетних детей пяти и трех лет. Она написала явку с повинной, оказывала помощь следствию", - говорится на сайте.

Отмечается, что судом первой инстанции оставлено без внимания, что умысел об убийстве возник у женщины из-за насилия к ней и ребенку.