Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T16:03Z
https://ria.ru/20190705/1556250755.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд в Забайкалье ограничил свободу женщине, убившей мужа при самообороне

Вчера, 16:03
1293
ЧИТА, 5 июл - РИА Новости. Суд изменил наказание женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев, с лишения свободы в колонии на ограничение свободы, сообщается на сайте Забайкальского краевого суда.
Седьмого января 2019 года пьяный потерпевший в течение дня вел себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу, избив ее и ребенка. В ведомстве отметили, что женщина дважды вызывала полицейских, чтобы усмирить мужа. Несмотря на это, потерпевший, угрожая убийством, вновь напал на жену, а также на их ребенка. Без протезов женщина не могла убежать. Защищая себя и ребенка, она нанесла два удара ножом. Однако, это не остановило потерпевшего, после чего она продолжила наносить ему удары, пока не наступила смерть мужчины.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 июля, 16:30
"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Женщину в апреле 2019 года приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии. В июне Забайкальским краевым судом была рассмотрена ее апелляционная жалоба.
"В апелляционной жалобе осужденная, выражая несогласие с приговором, находит его несправедливым, поскольку она с места происшествия не скрывалась, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Приводит обстоятельства произошедшего, аналогично изложенным в ее показаниях. Обращает внимание, что очень сильно боялась мужа, который часто ее избивал и унижал. Она не хотела его убивать, а защищала себя и детей. Просит снизить срок наказания до минимально возможного, учесть, что является инвалидом второй группы, передвигается на протезах, на ее иждивении находятся двое малолетних детей пяти и трех лет. Она написала явку с повинной, оказывала помощь следствию", - говорится на сайте.
Отмечается, что судом первой инстанции оставлено без внимания, что умысел об убийстве возник у женщины из-за насилия к ней и ребенку.
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца - Михаила Хачатуряна
17 мая, 12:37
Экспертиза выявила расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца
"Являясь инвалидом, она была лишена возможности уклониться от нападения. Действия осужденной были обусловлены защитой. Указанное свидетельствует о том, что К. превысила пределы необходимой обороны. За совершение данного преступления ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщается на сайте.
21004137
Обсудить 3
ЗабайкальеПроисшествия
Рекомендуем
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
РИА
Новости
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Лента
новостей
В Ингушетии создадут комиссию для контроля ситуации с избиением девочки
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Жителя Карелии будут судить за обналичивание 3,8 миллиардов рублей
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
Генпрокурор Молдавии ответит перед законом за бездействие, заявила Санду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния