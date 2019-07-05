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РИА Новости

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка, расположенного в самопровозглашенной ДНР
Представители миссии ОБСЕ во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка, расположенного в самопровозглашенной ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.
"Четвертого июля патруль СММ в составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований (Народной милиции ЛНР - ред.), расположенном на южном крае участка разведения в районе населенного пункта Золотое, где наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в это время наблюдатели СММ ОБСЕ услышали звуки выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. "Они слышали, как пули пролетели на высоте 10–15 метров над ними, а также слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10–15 метрах к юго-западу от них", - сообщили в пресс-службе.
В миссии уточнили, что команда СММ благополучно добралась до своей базы в подконтрольном ЛНР Стаханове.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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