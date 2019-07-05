Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Представители миссии ОБСЕ во время посещения с инспекцией прифронтового населенного пункта Саханка, расположенного в самопровозглашенной ДНР

ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

"Четвертого июля патруль СММ в составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте вооруженных формирований (Народной милиции ЛНР - ред.), расположенном на южном крае участка разведения в районе населенного пункта Золотое, где наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в это время наблюдатели СММ ОБСЕ услышали звуки выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. "Они слышали, как пули пролетели на высоте 10–15 метров над ними, а также слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10–15 метрах к юго-западу от них", - сообщили в пресс-службе.

В миссии уточнили, что команда СММ благополучно добралась до своей базы в подконтрольном ЛНР Стаханове.