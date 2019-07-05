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РИА Новости

В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Вчера, 16:00
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АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. Крупнейшую в мире партию синтетического наркотика каптагон - 5,25 тонны на 660 миллионов долларов изъяли в ходе совместной операции представители силовых структур Греции, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Управления по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.
Каптагон (торговое название фенэтиллина) является психотропным веществом, его называют "наркотиком джихадистов", так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке.
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Совместную операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики вместе с греческой полицией и береговой охраной и портовой службой. Для проведения операции потребовалась неделя, ежедневно были задействованы 20 человек.
Были задержаны три контейнера, прибывшие из Сирии. Общее количество изъятых и конфискованных таблеток каптагон (captagon) составляет 5 тонн 250 килограммов и 500 граммов, что соответствует 33 078 150 таблеткам.
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Это самое большое количество из когда-либо конфискованных в мире партий, преступные организации были лишены доходов, превышающих 660 миллионов долларов США, сообщила спецслужба.
Проводится расследование для выяснения лиц, причастных к этому делу, а также для определения того, являлся ли конечным пунктом назначения контейнеров Китай.
В 2014 году в Греции изъяли крупнейшую в мире партию героина - 2,1 тонны на 200 миллионов евро. Тогда были арестованы 11 человек, несколько человек приговорены к пожизненному заключению. Вся партия наркотика была доставлена в Грецию на танкере Noor 1.
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