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РИА Новости

Правозащитный центр ЕР должен оказывать передовые услуги, заявил Медведев

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции "Единой России". 5 июля 2019
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции "Единой России". 5 июля 2019
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Создаваемый при партии "Единая Россия" правозащитный центр позволит оказывать населению юридические услуги продвинутого характера, заявил председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Такого рода консультации требуют более такого продвинутого характера, здесь уже недостаточно общих представлений. И вот ради этого как раз и надо создать этот правозащитный центр. Я думаю, это хорошая идея, давайте ее поддержим", - заявил Медведев на политической конференции партии "Единая Россия".
Медведев ранее в своей статье "Единая Россия" — курс на перемены" заявил о необходимости создания такой организации, где будут работать профессиональные юристы.
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