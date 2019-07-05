Правозащитный центр ЕР должен оказывать передовые услуги, заявил Медведев

"Такого рода консультации требуют более такого продвинутого характера, здесь уже недостаточно общих представлений. И вот ради этого как раз и надо создать этот правозащитный центр. Я думаю, это хорошая идея, давайте ее поддержим", - заявил Медведев на политической конференции партии "Единая Россия".