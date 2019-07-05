Избитую в Ингушетии девочку при перелете в Москву будут сопровождать медики

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, которую в пятницу доставят на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, в полете будут сопровождать медики из Ингушетии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Накануне в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Ребенка сопровождает бригада медиков из Ингушетии. По прибытию в Москву девочку доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии города Москвы", - говорится в сообщении.