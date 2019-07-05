ЕС считает украинский газовый маршрут стратегическим, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает украинский маршрут транзита российского газа стратегическим маршрутом для своей энергетической безопасности, сказал журналистам источник в структурах ЕС перед саммитом ЕС-Украина, который пройдёт 8 июля.

"Украина была очень надежной транзитной страной и ЕС считает украинский транзитный маршрут стратегическим маршрутом также для нашей энергетической безопасности. Мы полностью поддерживаем Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить, что Украина продолжает иметь возможность выполнять эту очень важную функцию", - сказал он.