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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Генпрокурор Молдавии ответит перед законом за бездействие, заявила Санду

Вчера, 15:54
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что генеральный прокурор Эдуард Харунжен будет привлечен к ответственности за бездействие при расследовании громких преступлений.
"Хочу сказать, что сегодня в Молдавии нет прокуратуры, потому что она не работает. Я обращаюсь к прокурорам Молдавии и прошу их начать себя вести, как настоящие прокуроры, ваше руководство сменится. Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и совершенные поступки", - сказала Санду на брифинге в пятницу.
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Премьер призвала прокуроров начать работать в полную силу, чтобы навести порядок в стране, потому что они имеют право возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности виновных.
"Харунжен... говорит, что расследует кражу миллиарда и скоро все подойдет к концу. Это ложь! Было достаточно времени, но дело о краже миллиарда (долларов, выведенных из банковской системы Молдавии в 2014 году - ред.) и другие резонансные дела топчутся на месте", - заявила Санду.
Ранее депутат Александр Слусарь сообщил, что спецкомиссия парламента по расследованию вывода миллиарда долларов из банковской системы ознакомилась со вторым отчетом компании Kroll. По его словам, в полученном депутатами документе есть список тех, посредством кого были выведены деньги, а список получателей этих денежных средств генпрокуратура парламенту не предоставила. Генпрокурор в ответ заявил, что подобного списка никогда не существовало.
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В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуГенеральная прокуратура РФМолдавияВ мире
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