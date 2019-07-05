Генпрокурор Молдавии ответит перед законом за бездействие, заявила Санду

КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что генеральный прокурор Эдуард Харунжен будет привлечен к ответственности за бездействие при расследовании громких преступлений.

"Хочу сказать, что сегодня в Молдавии нет прокуратуры, потому что она не работает. Я обращаюсь к прокурорам Молдавии и прошу их начать себя вести, как настоящие прокуроры, ваше руководство сменится. Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и совершенные поступки", - сказала Санду на брифинге в пятницу.

Премьер призвала прокуроров начать работать в полную силу, чтобы навести порядок в стране, потому что они имеют право возбуждать уголовные дела и привлекать к ответственности виновных.

"Харунжен... говорит, что расследует кражу миллиарда и скоро все подойдет к концу. Это ложь! Было достаточно времени, но дело о краже миллиарда (долларов, выведенных из банковской системы Молдавии в 2014 году - ред.) и другие резонансные дела топчутся на месте", - заявила Санду.

Ранее депутат Александр Слусарь сообщил, что спецкомиссия парламента по расследованию вывода миллиарда долларов из банковской системы ознакомилась со вторым отчетом компании Kroll. По его словам, в полученном депутатами документе есть список тех, посредством кого были выведены деньги, а список получателей этих денежных средств генпрокуратура парламенту не предоставила. Генпрокурор в ответ заявил, что подобного списка никогда не существовало.