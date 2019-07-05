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РИА Новости

Главам подтопленных районов Приангарья предлагали за деньги решить проблемы

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Правительство Иркутской области просит полицию проверить информацию о том, что руководителям пострадавших от паводка муниципалитетов предлагали за деньги решить проблемы с контролирующими органами.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести муниципальных образованиях. В зоне подтопления оказались 103 населенных пункта. Погибли 22 человека, 13 пропали без вести.
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"Неустановленными лицами с неизвестных номеров заместителю мэра Тайшетского муниципального образования и главе Шелеховского муниципального образования поступили телефонные звонки с целью получения от них денежных средств для смягчения требований со стороны контролирующих органов", - сообщает пресс-служба правительства региона.
В пресс-службе добавили, что по данному факту руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов направил обращение в региональное ГУМВД. Чернышов выразил надежду, что "правоохранительные органы незамедлительно установят данных лиц и привлекут их к ответственности".
РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД.
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