Главам подтопленных районов Приангарья предлагали за деньги решить проблемы

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Правительство Иркутской области просит полицию проверить информацию о том, что руководителям пострадавших от паводка муниципалитетов предлагали за деньги решить проблемы с контролирующими органами.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести муниципальных образованиях. В зоне подтопления оказались 103 населенных пункта. Погибли 22 человека, 13 пропали без вести.

"Неустановленными лицами с неизвестных номеров заместителю мэра Тайшетского муниципального образования и главе Шелеховского муниципального образования поступили телефонные звонки с целью получения от них денежных средств для смягчения требований со стороны контролирующих органов", - сообщает пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе добавили, что по данному факту руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов направил обращение в региональное ГУМВД. Чернышов выразил надежду, что "правоохранительные органы незамедлительно установят данных лиц и привлекут их к ответственности".