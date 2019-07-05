В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар произошел в жилом доме на пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск).

"По предварительной информации, загорелись балконы на третьем, четвертом, пятом этажах. На первом этаже здания находится административные помещения, остальные этажи – жилой дом. Проводится эвакуация людей из здания", – сказала собеседница агентства.