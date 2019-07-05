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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

Вчера, 15:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожар произошел в жилом доме на пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга, сообщение о возгорании поступило в 17.33 (15.33 мск).
"По предварительной информации, загорелись балконы на третьем, четвертом, пятом этажах. На первом этаже здания находится административные помещения, остальные этажи – жилой дом. Проводится эвакуация людей из здания", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, информации о пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания тоже нет, уточнила представитель МЧС.
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