Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T15:50Z
https://ria.ru/20190705/1556250117.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Камбодже появится частная "тюрьма для богатых"

Вчера, 15:50
258
БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Строительство специального крыла тюрьмы Прей Сар в столице Камбоджи Пномпене, оборудованного "коммерческими" камерами повышенного комфорта, будет завершено в ближайшее время, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Новое крыло тюрьмы достраивает частная компания, уполномоченная министерством внутренних дел страны, которая после введения в эксплуатацию станет на 45 лет оператором пенитенциарного заведения нового типа, после чего новое крыло будет передано во владение государству, говорится в сообщении.
Танцовщицы Апсары
9 февраля, 08:00
Ели тараканов, чтобы выжить. О чем не говорят туристам в Камбодже
В новом крыле тюрьмы расположены камеры большего размера, чем обычные камеры в камбоджийских тюрьмах. Камеры разделены на четыре категории: они рассчитаны на одного, двух, трех или четырех заключенных. Места в таких камерах предназначены для заключенных, которые имеют достаточно средств, чтобы оплатить отбывание тюремного срока или предварительное заключение в более комфортабельных условиях, чем в стандартной камере, в которой на 30 квадратных метрах могут содержаться 30 и более заключенных.
Цены на "аренду" камер повышенного комфорта в течение первых 45 лет станет единолично устанавливать компания-оператор, которая будет выплачивать государству часть полученных от заключенных денег, в то время как остальные средства пойдут в погашение затрат на строительство и в прибыль компании, говорится в сообщении.
Посетительница кафе с рептилиями в Камбодже
9 сентября 2018, 22:31Туризм
В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами
Решение о строительстве "коммерческого" крыла тюрьмы было принято в 2016 году, чтобы дать возможность заключенным, имеющим достаточные средства, отбывать срок в более комфортабельных условиях, и создать дополнительный источник дохода для государства, сообщает газета, ссылаясь на департамент тюрем Камбоджи.
Площадь участка, на котором построено новое крыло тюрьмы Прей Сар, составляет полтора гектара, как и участка, на котором стоит основное крыло тюрьмы, сообщает издание.
Правозащитные организации страны выступают против открытия "коммерческой" тюрьмы, существование которой, по их мнению, нарушит принципы справедливости, а также понизит порог уважения к закону и боязни наказания среди имущих слоев населения, говорится в сообщении.
Камбоджа, как и соседние страны, включая Таиланд, Лаос и Мьянму, известна переполненностью тюрем. Во многих тюрьмах в этих странах заключенные спят в камерах полусидя на полу из-за того, что площади пола не хватает всем для того, чтобы лечь. Помимо этого, не во всех тюрьмах региона заключенных, отбывающих наказание, содержат отдельно от подследственных.
202021
Обсудить 0
КамбоджаВ мире
Рекомендуем
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
РИА
Новости
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Лента
новостей
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе
Российские военнослужащие
Правительство повысит оклады силовиков с первого октября
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б"
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния