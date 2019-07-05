Россия и НАТО обменялись информацией по военным учениям в ходе СРН

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. РФ и НАТО обменялись в ходе переговоров в рамках СРН информацией по военным учениям, была отмечена востребованность активизации контактов по военной линии, говорится в заявлении постпредства по итогам встречи.
"Обменялись информацией по значимым учениям стран НАТО и России в интересах повышения предсказуемости военной деятельности и предотвращения неверного восприятия намерений. Отметили востребованность активизации контактов по военной линии", - говорится в сообщении.
Генсек альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО и РФ проинформировали друг друга на заседании СРН в Брюсселе о планируемых учениях для снижения рисков неверной оценки ситуации.
"Мы также обсудили прозрачность и снижение рисков. Мы обменялись информацией о предстоящих учениях. НАТО проинформировала о военно-морских учениях Dynamic Mariner 2019 у берегов Испании, а также дополнительно об учениях Trident Juncture 2018", - сказал он журналистам. По его словам, Россия проинформировала об учениях "Центр".